СМИ: ООН требует у экс-замгенсека с Украины $63 млн компенсации
ООН потребовала $63,6 млн у бывшего заместителя генерального секретаря организации, гражданина Украины Виталия Ваншельбойма, чтобы возместить неудачные инвестиции. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на судебные документы.
«Он (Ваншельбойм) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в материале.
Если экс-замгенсека не выплатит средства, он лишится права на пенсию ООН, пишет Ura.ru. Делом занимается судебная система организации, слушание состоится в 2024 году, отмечает RT.
Как пишет NYT, Ваншельбойм распоряжался миллионными сборами с агентств ООН за строительные работы и вместе с главой управления по обслуживанию проектов Грете Фаремо вложил около $60 млн в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком. Однако окупились лишь около 10% этих вложений. В январе после внутреннего разбирательства Ваншельбойма уволили, инвестпрограмма была закрыта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru