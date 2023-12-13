СМИ: ООН требует у экс-замгенсека с Украины $63 млн компенсации

«Он (Ваншельбойм) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в материале.

Если экс-замгенсека не выплатит средства, он лишится права на пенсию ООН, пишет Ura.ru. Делом занимается судебная система организации, слушание состоится в 2024 году, отмечает RT.

Как пишет NYT, Ваншельбойм распоряжался миллионными сборами с агентств ООН за строительные работы и вместе с главой управления по обслуживанию проектов Грете Фаремо вложил около $60 млн в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком. Однако окупились лишь около 10% этих вложений. В январе после внутреннего разбирательства Ваншельбойма уволили, инвестпрограмма была закрыта.

