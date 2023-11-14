ООН упрекнула Украину в нарушении Оттавской конвенции о противопехотных минах

Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней. Запись его выступления на пресс-конференции размещена на портале ООН.

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Хизней указал на веские доказательства нарушения Киевом договора 1997 года в ходе боев в Изюме (Харьковская область) в 2022 году, а также в Донецке. Свидетельством тому могут служить материалы, размещенные местными жителями.

Договор о запрете противопехотных мин и обязательном уничтожении их запасов Украина ратифицировала в 2005 году.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина, прикрываясь зерновой сделкой, использовала зернохранилища и портовые объекты в военных целях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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