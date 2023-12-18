СМИ: Окружной суд Хельсинки постановил арестовать россиянина Тордена

Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена, ранее известному, как Ян Петровский.

По данным газеты Helsingin Sanomat, гражданина РФ подозревают в военном преступлении при отягчающих обстоятельствах.

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