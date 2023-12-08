СМИ: Финские пограничники задержали россиянина Тордена сразу после освобождения

Адвокат Хейкки Лампела, представляющий интересы Тордена, заявил, что его клиент покинул тюрьму в Вантаа под контролем пограничников. Отмечается, что вид на жительство россиянина будет аннулирован, ему будет запрещен въезд в страну.

Отмечается, что, по сути, Торден остался за решёткой. Если задержание продлится более нескольких дней, Пограничная служба должна передать вопрос о возможном продлении задержания в районный суд.

В Helsingin Sanomat добавили, что Тордену запрещено въезжать в Шенгенскую зону.

Ранее Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции на Украину Тордена, и предписал освободить россиянина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

