СМИ: Финские пограничники задержали россиянина Тордена сразу после освобождения
Сотрудники погранслужбы Финляндии задержали россиянина Воислава Тордена, ранее известного, как Ян Петровский, сразу после освобождения из тюрьмы, сообщает Helsingin Sanomat.
Адвокат Хейкки Лампела, представляющий интересы Тордена, заявил, что его клиент покинул тюрьму в Вантаа под контролем пограничников. Отмечается, что вид на жительство россиянина будет аннулирован, ему будет запрещен въезд в страну.
Отмечается, что, по сути, Торден остался за решёткой. Если задержание продлится более нескольких дней, Пограничная служба должна передать вопрос о возможном продлении задержания в районный суд.
В Helsingin Sanomat добавили, что Тордену запрещено въезжать в Шенгенскую зону.
Ранее Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции на Украину Тордена, и предписал освободить россиянина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru