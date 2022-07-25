СМИ: охрану экс-президента Польши усилили после его слов о России

По данным издания, некоторое время назад политика сопровождал один охранник, теперь же его постоянно сопровождают два телохранителя.

В Super Express предположили, что усиление охраны связано с заявлением Валенсы о необходимости уменьшить население России.

Ранее Валенса в интервью французской газете Le Figaro заявил, что в РФ необходимо «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек, сообщает «Свободная пресса».