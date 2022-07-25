СМИ: охрану экс-президента Польши усилили после его слов о России
Бывший президент Польши Лех Валенса получил усиленную охрану, сообщает газета Super Express.
По данным издания, некоторое время назад политика сопровождал один охранник, теперь же его постоянно сопровождают два телохранителя.
В Super Express предположили, что усиление охраны связано с заявлением Валенсы о необходимости уменьшить население России.
Ранее Валенса в интервью французской газете Le Figaro заявил, что в РФ необходимо «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек, сообщает «Свободная пресса».
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