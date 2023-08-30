СМИ: один человек погиб в США из-за урагана «Идалия»

Один человек погиб в результате урагана «Идалия» обрушившегося на американские штаты Флорида и Джорджия, сообщает CNN.

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Кроме того, более 300 тысяч человек остались без электроснабжения. Власти двух штатов опасаются, что число погибших может быть на самом деле гораздо больше.

В настоящее время ураган достиг скорости 30 километров в час с порывами до 200 километров в час. Синоптики считают, что эти данные ещё могу быть увеличены.

В стране отменена почти тысяча авиарейсов. Ожидаются наводнения.

Ранее ученые сообщили о рекордном потеплении Мирового океана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Pixabay
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