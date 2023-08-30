СМИ: один человек погиб в США из-за урагана «Идалия»
Один человек погиб в результате урагана «Идалия» обрушившегося на американские штаты Флорида и Джорджия, сообщает CNN.
Кроме того, более 300 тысяч человек остались без электроснабжения. Власти двух штатов опасаются, что число погибших может быть на самом деле гораздо больше.
В настоящее время ураган достиг скорости 30 километров в час с порывами до 200 километров в час. Синоптики считают, что эти данные ещё могу быть увеличены.
В стране отменена почти тысяча авиарейсов. Ожидаются наводнения.
Ранее ученые сообщили о рекордном потеплении Мирового океана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Балтика» нанесла «Зениту» первое поражение в Кубке России
- СМИ: один человек погиб в США из-за урагана «Идалия»
- Атаковавшие банки Чехии хакеры требовали прекратить поддержку Украины
- Киев попросил у Запада 60 истребителей F-16
- «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России
- Автозаводы Volkswagen могут приостановить производство из-за дефицита запчастей
- СМИ: американское ядерное оружие может быть размещено в Великобритании
- Россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в третий круг US Open
- СМИ: автодилеры заявили о подорожании машин в августе на 70-600 тысяч рублей
- Отношение россиян к ЛГБТ-сообществу стало более негативным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru