СМИ: Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Рут не признал вину

Ему предъявили пять обвинений, среди которых попытка убийства, нападение на офицера полиции. Рут сказал судье, что осознает суть обвинений, однако по всем из них отказался признать себя виновным.

Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении останавливался в казармах ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

