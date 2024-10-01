СМИ: Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Рут не признал вину
1 октября 202400:16
В США обвиняемый в покушении на экс-президента Дональда Трампа Райан Уэсли Рут не признал вину на суде во Флориде, сообщает CNN.
Ему предъявили пять обвинений, среди которых попытка убийства, нападение на офицера полиции. Рут сказал судье, что осознает суть обвинений, однако по всем из них отказался признать себя виновным.
Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении останавливался в казармах ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru