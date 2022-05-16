СМИ: новым премьер-министром Франции станет Элизабет Борн

Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн станет новым премьер-министром страны, сообщает телеканал BFM.

Премьер Франции Жан Кастекс подал в отставку

На этом посту она сменит Жана Кастекса, отставку которого 16 мая принял президент Франции Эммануэль Макрон. Борн станет второй женщиной в истории республики, которая возглавит французский кабмин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок, сообщает «Свободная пресса». Во втором туре президентских выборов он набрал более 58% голосов, его соперница, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала своё поражение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМинистрыФранцияПремьер-министр
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