Премьер Франции Жан Кастекс подал в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Глава МВД Латвии Мария Голубева решила подать в отставку

О том, что глава французского правительства намерен покинуть свой пост ранее сообщил телеканал BFM. По его данным, на пост премьера претендуют минимум пять человек.

Одним из главных кандидатов на кресло главы кабмина Франции эксперты считают нынешнего министра труда, занятости и интеграции Элизабет Борн. Также в списке преемников Кастекса упоминаются глава региона Большой Реймс Катрин Вотрен, заместитель председателя Сената Валери Летар.

Ранее Дженнифер Псаки официально завершила свою деятельность в качестве официального представителя администрации США, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ОтставкаПремьер-министрФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры