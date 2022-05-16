Премьер Франции Жан Кастекс подал в отставку

О том, что глава французского правительства намерен покинуть свой пост ранее сообщил телеканал BFM. По его данным, на пост премьера претендуют минимум пять человек.

Одним из главных кандидатов на кресло главы кабмина Франции эксперты считают нынешнего министра труда, занятости и интеграции Элизабет Борн. Также в списке преемников Кастекса упоминаются глава региона Большой Реймс Катрин Вотрен, заместитель председателя Сената Валери Летар.

Ранее Дженнифер Псаки официально завершила свою деятельность в качестве официального представителя администрации США, пишут «Известия».