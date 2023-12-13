СМИ: новый премьер Польши предложил уволить руководителей спецслужб
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск обратился в профильную парламентскую комиссию с предложением уволить руководителей пяти спецслужб.
По информации польской радиостанции Radio Zet, речь идёт о главах Агентства разведки и Агентства внутренней безопасности, а также Службы военной разведки, Службы военной контрразведки и Центрального антикоррупционного бюро.
Также отмечается, что предложение Туска получило «положительное заключение», теперь его должны одобрить президент Польши и правительственная коллегия.
Ранее Туск предположил, что западные страны должны сделать всё возможное для помощи Украине, отметив,что им нужно выступать единым голосом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru