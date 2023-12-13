СМИ: новый премьер Польши предложил уволить руководителей спецслужб

По информации польской радиостанции Radio Zet, речь идёт о главах Агентства разведки и Агентства внутренней безопасности, а также Службы военной разведки, Службы военной контрразведки и Центрального антикоррупционного бюро.

Также отмечается, что предложение Туска получило «положительное заключение», теперь его должны одобрить президент Польши и правительственная коллегия.

Ранее Туск предположил, что западные страны должны сделать всё возможное для помощи Украине, отметив,что им нужно выступать единым голосом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

