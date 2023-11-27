Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок
Пресс-служба президента Белоруссии заявила об увольнении помощника Александра Лукашенко Игоря Брыло за недопустимый поступок. Сообщение появилось на сайте главы государства.
Брыло занимал должность инспектора по Витебской области. По данным пресс-службы, чиновник совершил поступок, несовместимый с нахождением на госслужбе.
В чем именно провинился помощник президента в Минске не уточнили.
Лукашенко ранее заявил об очистке партийной системы Белоруссии от тех, кто подрывал конституционный строй. Он назвал президентскую республику подходящей моделью для руководства государством, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru