СМИ: Новые власти Сирии задержали двоюродного брата Асада

По данным канала, что до свержения Асада Наджиб руководил управлением политической безопасности в провинции Дераа на юге Сирии.

Где и при каких обстоятельствах был задержан двоюродный брат экс-президента не уточняется. Комментариев от новых сирийских властей также пока не поступало.

Ранее президентом Сирии на переходный период был назначен глава новой администрации временного правительства страны Ахмад аш-Шараа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

