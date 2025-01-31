СМИ: Новые власти Сирии задержали двоюродного брата Асада

Двоюродный брат экс-президента Сирии Башара Асада Атеф Наджиб был задержан новыми властями республики. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

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По данным канала, что до свержения Асада Наджиб руководил управлением политической безопасности в провинции Дераа на юге Сирии.

Где и при каких обстоятельствах был задержан двоюродный брат экс-президента не уточняется. Комментариев от новых сирийских властей также пока не поступало.

Ранее президентом Сирии на переходный период был назначен глава новой администрации временного правительства страны Ахмад аш-Шараа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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