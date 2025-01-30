СМИ: Новые сирийские власти требуют от Москвы выдать Асада

Новые власти Сирии требуют от Москвы выдать им бывшего президента Башара Асада, сообщает Reuters.

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Ранее состоялась встреча российской делегации с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Представитель Сирии потребовал выдать Асада. Кроме того, Дамаск хочет получить от Москвы компенсацию, а также «учесть прошлые ошибки».

Министерство иностранных дел России сообщило о готовности Москвы принять участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики после свержения Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСирияБашар Асад

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