СМИ: Новые сирийские власти требуют от Москвы выдать Асада

Ранее состоялась встреча российской делегации с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Представитель Сирии потребовал выдать Асада. Кроме того, Дамаск хочет получить от Москвы компенсацию, а также «учесть прошлые ошибки».

Министерство иностранных дел России сообщило о готовности Москвы принять участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики после свержения Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

