СМИ: Новые сирийские власти требуют от Москвы выдать Асада
30 января 202500:01
Новые власти Сирии требуют от Москвы выдать им бывшего президента Башара Асада, сообщает Reuters.
Ранее состоялась встреча российской делегации с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Представитель Сирии потребовал выдать Асада. Кроме того, Дамаск хочет получить от Москвы компенсацию, а также «учесть прошлые ошибки».
Министерство иностранных дел России сообщило о готовности Москвы принять участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики после свержения Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США приостановили закупку презервативов для ХАМАС
- В Чечне ответили на слухи о пропаже Кадырова
- СМИ: Новые сирийские власти требуют от Москвы выдать Асада
- Ахмада аш-Шараа объявили президентом Сирии на переходный период
- США отменили заморозку помощи Украине
- Илона Маска предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
- Бондарчук решил выйти из совета директоров «Ленфильма»
- Аналитики предупредили россиян о мошенничестве через систему СБП
- Украинские власти вывезли из Константиновки всех детей
- Российских туристов призвали воздержаться от поездок в Тунис
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru