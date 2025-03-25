СМИ: Новые пошлины США могут коснуться России

Это произойдет со 2 апреля. В список стран, на которые распространятся данные меры, может попасть Россия. По данным газеты, администрация главы США Дональда Трампа намерена применить «взаимные пошлины» в отношении государств с устойчивыми торговыми дисбалансами с Вашингтоном. В этот список входят Австралия, Бразилия, Канада, КНР, Япония, Россия, Южная Корея и другие страны. Они составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что от «тарифной войны» США пострадают сами американцы, а также жители других стран. Только введение дополнительных тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая может повысить инфляцию в США в 2025 году на 0,8 % и снизить темпы экономического роста на 1,2 %, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

