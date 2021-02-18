СМИ: Новую мутацию коронавируса обнаружили в Норвегии
Около 10 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который получил название B.1.525, зафиксировано в Норвегии, сообщает телекомпания NRK.
Телеканал добавил, что ранее эту мутацию нашли у порядка 30 человек в США, Великобритании и Дании. Специалисты отмечают, что у штамма B.1.525 есть сходство с британским и южноафриканским коронавирусом, которые в Норвегии подтверждены более чем у 700 человек.
Директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд отметила, что постоянное выявление новых мутаций коронавируса является естественным, и не исключила, что новый штамм может быть более заразным.
Ранее продовольственно-ветеринарная служба Латвии сообщила, что в стране обнаружили первую переболевшую COVID-19 собаку.
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