СМИ: Норвежский политик выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира

По мнению политика, основанные предпринимателем компании, а также фирмы, которыми он владеет или руководит, «направлены на улучшение общества, углубление знаний о Земле и космосе, а также обеспечение коммуникации и связи во всем мире».

Нильсен, выдвинувший Маска на Нобелевскую премию мира, отметил, что бизнесмен должен получить награду за «защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения».

В Daily Mail отметили, что в число претендентов на Нобелевскую премию мира в 2024 году попали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, британский эколог Дэвид Аттенборо, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины.

Ранее член Палаты представителей Клодия Тенни выдвинула на Нобелевскую премию мира бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

