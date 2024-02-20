СМИ: Норвежский политик выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира
Американский бизнесмен Илон Маск должен получить Нобелевскую премию мира. Как сообщает Daily Mail, об этом заявил норвежский депутат от либертарианской партии прогресса Мариус Нильсен.
По мнению политика, основанные предпринимателем компании, а также фирмы, которыми он владеет или руководит, «направлены на улучшение общества, углубление знаний о Земле и космосе, а также обеспечение коммуникации и связи во всем мире».
Нильсен, выдвинувший Маска на Нобелевскую премию мира, отметил, что бизнесмен должен получить награду за «защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения».
В Daily Mail отметили, что в число претендентов на Нобелевскую премию мира в 2024 году попали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, британский эколог Дэвид Аттенборо, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины.
Ранее член Палаты представителей Клодия Тенни выдвинула на Нобелевскую премию мира бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru