СМИ: Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом Гвинет Пэлтроу

50-летняя дочь норвежского короля Харальда V принцесса Марта Луиза объявила о помолвке со своим парнем Дуреком Верреттом, который называет себя шаманом в шестом поколении. Об этом говорится на официальном сайте Королевского дома Норвегии.

В социальных сетях Луиза, которая занимает четвертое место в очереди на престол, поделилась снимком обручального кольца с изумрудом.

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В марте 2022 года принцесса впервые выложила снимок 47-летнего шамана с тремя ее дочерьми от писателя Ари Бена. По данным норвежских СМИ, Марта Луиза планирует скоро вместе с детьми перебраться в Лос-Анджелес, где проживает ее будущий супруг.

Дурек Верретт называет себя «духовным проводником и талантливым целителем» в Калифорнии. Его клиентами были американские знаменитости, в том числе Гвинет Пэлтроу.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СвадьбаАктрисаНорвегия
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