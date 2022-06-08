СМИ: Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом Гвинет Пэлтроу
50-летняя дочь норвежского короля Харальда V принцесса Марта Луиза объявила о помолвке со своим парнем Дуреком Верреттом, который называет себя шаманом в шестом поколении. Об этом говорится на официальном сайте Королевского дома Норвегии.
В социальных сетях Луиза, которая занимает четвертое место в очереди на престол, поделилась снимком обручального кольца с изумрудом.
В марте 2022 года принцесса впервые выложила снимок 47-летнего шамана с тремя ее дочерьми от писателя Ари Бена. По данным норвежских СМИ, Марта Луиза планирует скоро вместе с детьми перебраться в Лос-Анджелес, где проживает ее будущий супруг.
Дурек Верретт называет себя «духовным проводником и талантливым целителем» в Калифорнии. Его клиентами были американские знаменитости, в том числе Гвинет Пэлтроу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Агутин опроверг слухи о побеге из России
- Глуховский заявил, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге
- «Сахарного короля» Юрия Хохлова убили в Тамбовской области
- В Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду
- АвтоВАЗ возобновил выпуск Granta в новой комплектации
- В Вильнюсе демонтируют мемориал на захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище
- СМИ: Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом Гвинет Пэлтроу
- Песков: о встрече Путина и Зеленского не приходится говорить
- Военный эксперт объяснил, почему Израиль не продаст Украине «Железный купол»
- Опрос: Более 60% автомобилистов допускают покупку нового «Москвича»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru