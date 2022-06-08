СМИ: Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом Гвинет Пэлтроу

50-летняя дочь норвежского короля Харальда V принцесса Марта Луиза объявила о помолвке со своим парнем Дуреком Верреттом, который называет себя шаманом в шестом поколении. Об этом говорится на официальном сайте Королевского дома Норвегии.

В социальных сетях Луиза, которая занимает четвертое место в очереди на престол, поделилась снимком обручального кольца с изумрудом.