СМИ: Nike сократит более 1600 сотрудников

Nike планирует сократить более чем 1600 сотрудников, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документ компании.

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При этом озвученная цифра составляет 2% всего штата корпорации, уточняет издание.

«Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1600 человек», - говорится в сообщении.

Причиной является желание руководства компании сократить расходы. Сокращения начнутся в пятницу, процесс будет завершен к концу квартала.

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ФОТО: РИА Новости
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