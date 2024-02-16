СМИ: Nike сократит более 1600 сотрудников
16 февраля 202410:28
Nike планирует сократить более чем 1600 сотрудников, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документ компании.
При этом озвученная цифра составляет 2% всего штата корпорации, уточняет издание.
«Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1600 человек», - говорится в сообщении.
Причиной является желание руководства компании сократить расходы. Сокращения начнутся в пятницу, процесс будет завершен к концу квартала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru