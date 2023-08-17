СМИ: Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией

Командование армии Нигера направило на границу с Бенином и Нигерией войска, сообщил новостной портал Maliactu.

Во Франции заявили о координации с США по событиям в Нигере

По информации издания, очевидцы заявили о движении войск Нигера в городе Гая на границе с Бенином. Переброска подразделений также идет в городе Конни.

Отмечается, что захватившие власть в стране мятежники внимательно следят за встречей начальников генеральных штабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Организация объявила о готовности вторгнуться в Нигер.

Африканский союз (АС) ранее выступил против военного вмешательства в дела Нигера, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр телетрансляции
ТЕГИ:Военный ПереворотНигерияАфрика

Горячие новости

Все новости

партнеры