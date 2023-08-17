СМИ: Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией

По информации издания, очевидцы заявили о движении войск Нигера в городе Гая на границе с Бенином. Переброска подразделений также идет в городе Конни.

Отмечается, что захватившие власть в стране мятежники внимательно следят за встречей начальников генеральных штабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Организация объявила о готовности вторгнуться в Нигер.

Африканский союз (АС) ранее выступил против военного вмешательства в дела Нигера, передает «Радиоточка НСН».

