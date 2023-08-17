СМИ: Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией
Командование армии Нигера направило на границу с Бенином и Нигерией войска, сообщил новостной портал Maliactu.
По информации издания, очевидцы заявили о движении войск Нигера в городе Гая на границе с Бенином. Переброска подразделений также идет в городе Конни.
Отмечается, что захватившие власть в стране мятежники внимательно следят за встречей начальников генеральных штабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Организация объявила о готовности вторгнуться в Нигер.
Африканский союз (АС) ранее выступил против военного вмешательства в дела Нигера, передает «Радиоточка НСН».
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