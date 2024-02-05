СМИ: Нидерланды могут полностью отказаться от Facebook

Власти Нидерландов рассматривают полный отказ от социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta) из-за отсутствия гарантий безопасности пользовательских данных со стороны платформы. Об этом сообщает местное издание Telegraaf, ссылаясь на свои источники.

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В МВД Нидерландов напомнили, что власти уже несколько лет обеспокоены методом обработки конфиденциальных данных, и в случае игнорировнаия правил ведомство грозит заблокировать платформу на территории страны.

Семь лет назад Управление по защите данных Нидерландов обнаружило, что Facebook нарушал закон о конфиденциальности данных в области информирования пользователей и обработке конфиденциальной информации.

В случае, если руководство платформы не скорректирует правила конфиденциальности данных пользователей с учетом требований нидерландских властей, то Facebook будет заблокирован.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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