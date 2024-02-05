СМИ: Нидерланды могут полностью отказаться от Facebook

В МВД Нидерландов напомнили, что власти уже несколько лет обеспокоены методом обработки конфиденциальных данных, и в случае игнорировнаия правил ведомство грозит заблокировать платформу на территории страны.

Семь лет назад Управление по защите данных Нидерландов обнаружило, что Facebook нарушал закон о конфиденциальности данных в области информирования пользователей и обработке конфиденциальной информации.

В случае, если руководство платформы не скорректирует правила конфиденциальности данных пользователей с учетом требований нидерландских властей, то Facebook будет заблокирован.

