Туристы на шести снегоходах провалились под лед в Карелии

Шесть снегоходов с туристами провалились под лед на озере Кончезеро в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.

В ледяной воде оказались 11 человек, в том числе и трое детей. Инцидент произошел неподалеку от местной туристической базы.