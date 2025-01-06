Туристы на шести снегоходах провалились под лед в Карелии
Шесть снегоходов с туристами провалились под лед на озере Кончезеро в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.
В ледяной воде оказались 11 человек, в том числе и трое детей. Инцидент произошел неподалеку от местной туристической базы.
К месту происшествия прибыли сотрудники российского чрезвычайного ведомства. Все туристы сумели выбраться на лес сами. Никто из них не пострадал.
Позднее пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что всего туристов было 14 человек. По версии этого ведомства, под лед провалились только четыре из шести снегоходов. Местная полиция инициировала проверку по факту инцидента.
В воскресенье, 5-го января, туристический автобус попал в ДТП в Карелии. Пострадали несколько пассажиров. Прокуратура региона начала проверку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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