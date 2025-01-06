Туристы на шести снегоходах провалились под лед в Карелии

Шесть снегоходов с туристами провалились под лед на озере Кончезеро в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.

В ледяной воде оказались 11 человек, в том числе и трое детей. Инцидент произошел неподалеку от местной туристической базы.

Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом в Карелии

К месту происшествия прибыли сотрудники российского чрезвычайного ведомства. Все туристы сумели выбраться на лес сами. Никто из них не пострадал.

Позднее пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что всего туристов было 14 человек. По версии этого ведомства, под лед провалились только четыре из шести снегоходов. Местная полиция инициировала проверку по факту инцидента.

В воскресенье, 5-го января, туристический автобус попал в ДТП в Карелии. Пострадали несколько пассажиров. Прокуратура региона начала проверку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:МЧС РФТуристыКарелия

Горячие новости

Все новости

партнеры