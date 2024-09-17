На границе Латвии обнаружили неопознанный объект, который оказался стаей птиц

Однако в воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов выявлено не было. Позднее агентство LETA уточнило, что средства наблюдения приняли за летающий объект стаю птиц.

В начале сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о предполагаемом падении российского беспилотника на территорию страны, но командующий армией Леонид Калниньш отметил, что цель беспилотника не была связана с Латвией и что он прибыл из воздушного пространства Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».