На границе Латвии обнаружили неопознанный объект, который оказался стаей птиц

Военно-воздушные силы Латвии подняли в воздух истребители НАТО для патрулирования из-за неопознанного объекта, замеченного вблизи белорусской границы. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.

Объект, пересекший границу на территории Даугавпилсского района 17 сентября около 09:00 (по мск), был зафиксирован средствами наблюдения, после чего истребители были направлены на разведку.

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Однако в воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов выявлено не было. Позднее агентство LETA уточнило, что средства наблюдения приняли за летающий объект стаю птиц.

В начале сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о предполагаемом падении российского беспилотника на территорию страны, но командующий армией Леонид Калниньш отметил, что цель беспилотника не была связана с Латвией и что он прибыл из воздушного пространства Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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