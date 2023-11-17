СМИ: Немецких политиков предупредили о возможных звонках от Лексуса и Вована

Как пишет газета Bild, в документе говорится о «превентивных мерах против российской кампании по дезинформации», которые следует предпринять чиновникам разных уровней, чтобы «не попасть на удочку»в.

В частности, следует тщательно проверять личности звонящих, следить за достоверностью адресов электронной почты и, в случае сомнений, немедленно прекращать разговор.

Ранее экс-премьер Италии Джузеппе Конте осудил нынешнего премьер-министра Джорджу Мелони за недавний разговор с российским пранкером, которого она приняла за высокопоставленного африканского представителя, сообщает RT.

