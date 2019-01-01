СМИ: Немецкие политики получили письма с угрозами убийством
Альтена Андреас Хольштайн, получили письма с угрозами убийством. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местное издание Koelner Stadt Anzeiger.
Источник подчёркивает, что автор анонимных электронных писем, которые были адресованы Рекер и Хольштайну, угрожает «казнить» и некоторых других политиков в следующем году. Это, по словам злоумышленника, произойдёт в том случае, если до конца августа он не получит 100 миллионов евро в биткоинах.
Добавим, и Рекер, и Хольштайн ранее уже становились жертвами нападений. Так, таблоид Bild напоминает, что в октябре 2015-го во время избирательной кампании Рекер получила ножевое ранение во время атаки правого экстремиста. А в ноябре 2017 года мужчина напал с ножом на Хольштайна, в результате чего политик получил ранение в шею и был госпитализирован.
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