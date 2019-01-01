СМИ: Немецкие политики получили письма с угрозами убийством

Альтена Андреас Хольштайн, получили письма с угрозами убийством. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местное издание Koelner Stadt Anzeiger.

Источник подчёркивает, что автор анонимных электронных писем, которые были адресованы Рекер и Хольштайну, угрожает «казнить» и некоторых других политиков в следующем году. Это, по словам злоумышленника, произойдёт в том случае, если до конца августа он не получит 100 миллионов евро в биткоинах.