Минобороны Белоруссии: бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря
Бойцы ЧВК «Вагнер» не прибыли в лагеря на территории Белоруссии, передает издание Reuters со ссылкой на советника главы Минобороны республики Леонида Касинского.
Уточняется, что белорусский лидер Александр Лукашенко предложил военным группы «Вагнера» приехать в лагеря на территории Беларуси.
Накануне Лукашенко заявил, что когда ЧВК «Вагнер» разместится в Белоруссии, она может быть задействована для обороны государства.
Ранее глава Беларуси заявил, что гражданам республики не стоит волноваться из-за присутствия на территории республики бойцов частной военной компании. Присутствие «Вагнера» Лукашенко тогда назвал благом для армии страны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru