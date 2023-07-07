Минобороны Белоруссии: бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря

Бойцы ЧВК «Вагнер» не прибыли в лагеря на территории Белоруссии, передает издание Reuters со ссылкой на советника главы Минобороны республики Леонида Касинского.

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Уточняется, что белорусский лидер Александр Лукашенко предложил военным группы «Вагнера» приехать в лагеря на территории Беларуси.

Накануне Лукашенко заявил, что когда ЧВК «Вагнер» разместится в Белоруссии, она может быть задействована для обороны государства.

Ранее глава Беларуси заявил, что гражданам республики не стоит волноваться из-за присутствия на территории республики бойцов частной военной компании. Присутствие «Вагнера» Лукашенко тогда назвал благом для армии страны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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