СМИ: Неизвестный трейдер выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро

По данным издания, ставки были сделаны на популярной криптовалютной платформе Polymarket. Итоговый результат превысил вложения трейдера в 12 раз.

Как пишет газета, при этом появились обоснованные подозрения в честности выигрыша, так как более половины от общей суммы ставок были сделаны вечером накануне захвата Мадуро.

«Не исключено, что была использована конфиденциальная информация о секретной операции США для быстрого получения прибыли» — отмечается в статье.

Ранее в СМИ появилась информация, что в США раcкупили костюм Nike, в который был одет Мадуро во время задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».