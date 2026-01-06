СМИ: Неизвестный трейдер выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро

Неизвестный трейдер стал богаче более чем на 400 тысяч долларов благодаря ставке на смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, ставки были сделаны на популярной криптовалютной платформе Polymarket. Итоговый результат превысил вложения трейдера в 12 раз.

Как пишет газета, при этом появились обоснованные подозрения в честности выигрыша, так как более половины от общей суммы ставок были сделаны вечером накануне захвата Мадуро.

«Не исключено, что была использована конфиденциальная информация о секретной операции США для быстрого получения прибыли» — отмечается в статье.

Ранее в СМИ появилась информация, что в США раcкупили костюм Nike, в который был одет Мадуро во время задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
