СМИ: неизвестные с помощью ИИ создают позитивные статьи о Казахстане
Неизвестные лица с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создают положительные статьи о Казахстане, пишет газета Times.
Отмечается, что тексты рассылают для публикации в средствах массовой информации. При этом статьи подписаны именами известных ученых, сообщило издание.
Ранее Fox News сообщило, что искусственный интеллект научился разрабатывать более слабые нейросети, воспроизводя себя в автоматическом режиме
Президент России Владимир Путин назвал внедрение искусственного интеллекта новой главой существования человечества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru