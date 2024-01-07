СМИ: неизвестные с помощью ИИ создают позитивные статьи о Казахстане

Неизвестные лица с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создают положительные статьи о Казахстане, пишет газета Times.

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Отмечается, что тексты рассылают для публикации в средствах массовой информации. При этом статьи подписаны именами известных ученых, сообщило издание.

Ранее Fox News сообщило, что искусственный интеллект научился разрабатывать более слабые нейросети, воспроизводя себя в автоматическом режиме

Президент России Владимир Путин назвал внедрение искусственного интеллекта новой главой существования человечества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СМИИскусственный ИнтеллектКазахстан

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