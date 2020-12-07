СМИ: Неизвестную болезнь в Индии спровоцировали токсичные вещества

Одной из возможных причин госпитализации свыше 350 человек в Индии является выброс токсичных хлорорганический соединений, которые используют в качестве основного компонента средств защиты от укусов насекомых, пишет Times of India.

Ранее сообщалось о смерти одного человека и госпитализации более 350 человек в индийском городе Элуру с признаками неизвестной болезни. Из больницы уже выписаны 117 человек. Официальные лица назвали выброс ядовитых органических веществ наиболее возможной причиной заболевания.

Симптомы заболевания длятся в среднем 10-15 минут. Пострадавшие сообщали об эпилептических судорогах, тошноте, рвоте, жжении в глазах, спутанности сознания и обмороке.

В Индии появилась новая болезнь

Региональный министр здравоохранения посетил Элуру для организации проверки на месте и обеспечения контроля за состоянием пострадавших.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИндияБолезнь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры