СМИ: Неизвестную болезнь в Индии спровоцировали токсичные вещества

Одной из возможных причин госпитализации свыше 350 человек в Индии является выброс токсичных хлорорганический соединений, которые используют в качестве основного компонента средств защиты от укусов насекомых, пишет Times of India.

Ранее сообщалось о смерти одного человека и госпитализации более 350 человек в индийском городе Элуру с признаками неизвестной болезни. Из больницы уже выписаны 117 человек. Официальные лица назвали выброс ядовитых органических веществ наиболее возможной причиной заболевания.

Симптомы заболевания длятся в среднем 10-15 минут. Пострадавшие сообщали об эпилептических судорогах, тошноте, рвоте, жжении в глазах, спутанности сознания и обмороке.