СМИ: Не менее 70 человек погибли при ударах Индии по Пакистану

Не менее 70 человек погибли в результате ударов Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур». Такие обновленные данные приводит индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в кабинете министров.

По их данным, в общей сложности Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам. Источники утверждают, что все погибшие - террористы. В свою очередь, официальный Исламабад заявил, что атаке подверглись шесть населенных пунктов, погибли как минимум 24 мирных жителя, около 50 человек пострадали.