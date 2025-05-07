СМИ: Не менее 70 человек погибли при ударах Индии по Пакистану

Не менее 70 человек погибли в результате ударов Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур». Такие обновленные данные приводит индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в кабинете министров.

По их данным, в общей сложности Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам. Источники утверждают, что все погибшие - террористы. В свою очередь, официальный Исламабад заявил, что атаке подверглись шесть населенных пунктов, погибли как минимум 24 мирных жителя, около 50 человек пострадали.

Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС в Кашмире

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что военно-воздушные силы страны сбили пять индийских истребителей. Минобороны Индии вечером 6 мая объявило о начале операции в ответ на теракт в Пахалгаме в регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Тогда погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка «Фронт сопротивления».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ответ на эту вылазку боевиков Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Нью-Дели в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mod.gov.in
ТЕГИ:АвиаударПакистанИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры