СМИ назвали возможных сообщников подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»

Уточняется, что речь идёт о Евгении У. и Светлане У., которые являются экспертами по дайвингу. Кроме того, их фирма до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры.

Отмечается, что в ходе беседы с немецкими СМИ Светлана У. заявила, что ей ничего не известно о диверсии на газопроводах, с Владимиром Ц. она не знакома.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк заявила, что подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», бежал из страны на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

