СМИ назвали возможных сообщников подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»
Украинскому водолазу Владимиру Ц., подозреваемому в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», как предполагается, помогала супружеская пара. Об этом сообщает телеканал ARD.
Уточняется, что речь идёт о Евгении У. и Светлане У., которые являются экспертами по дайвингу. Кроме того, их фирма до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры.
Отмечается, что в ходе беседы с немецкими СМИ Светлана У. заявила, что ей ничего не известно о диверсии на газопроводах, с Владимиром Ц. она не знакома.
Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк заявила, что подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», бежал из страны на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru