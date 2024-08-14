ФРГ выдала ордер на арест украинца при расследовании подрывов «Северных потоков»

Прокуратура Германии выписала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на двух газопроводах «Северный поток». Такую информацию распространили некоторые СМИ ФРГ со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно публикациям, речь идёт об инструкторе по подводному плаванию (дайвингу). По версии прокуратуры, этот украинец входил в группу людей, которые установили взрывчатку на газопроводах в сентябре 2022 года. Источники сообщили, что подозреваемый до последнего времени находился в Польше.

Германия отказалась обнародовать ход расследования подрыва «Северных потоков»

По данным немецких СМИ, следствие также установило личности двух других предполагаемых участников диверсии. Это мужчина и женщина, они также украинские инструкторы по дайвингу.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в сентябре 2022 года в результате взрыва произошла разгерметизация двух магистралей трубопровода «Северный поток» и одной «Северного потока – 2» в районе датского острова Борнхольм. В России по этому факту открыто уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

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ФОТО: РИА Новости
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