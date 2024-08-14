ФРГ выдала ордер на арест украинца при расследовании подрывов «Северных потоков»

Прокуратура Германии выписала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на двух газопроводах «Северный поток». Такую информацию распространили некоторые СМИ ФРГ со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно публикациям, речь идёт об инструкторе по подводному плаванию (дайвингу). По версии прокуратуры, этот украинец входил в группу людей, которые установили взрывчатку на газопроводах в сентябре 2022 года. Источники сообщили, что подозреваемый до последнего времени находился в Польше.