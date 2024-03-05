СМИ назвали виновника утечки разговора немецких офицеров
Утечка разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост, вероятно, произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе, сообщает газета Bild.
По словам главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса, к утечке привело незащищенное подключение у одного из участников конференции, который находился в Сингапуре.
Издание указывает, что 19 февраля в городе-государстве остановился бригадный генерал Франк Грефе.
«Он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow», - уточняет Bild.
Ранее в НАТО обвинили в непрофессионализме немецких офицеров, чей разговор об возможных атаках по Крымскому мосту был перехвачен, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru