СМИ назвали виновника утечки разговора немецких офицеров

Утечка разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост, вероятно, произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе, сообщает газета Bild.

Bild: пресс-служба Минобороны ФРГ пользовалась паролем «1234»

По словам главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса, к утечке привело незащищенное подключение у одного из участников конференции, который находился в Сингапуре.

Издание указывает, что 19 февраля в городе-государстве остановился бригадный генерал Франк Грефе.

«Он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow», - уточняет Bild.

Ранее в НАТО обвинили в непрофессионализме немецких офицеров, чей разговор об возможных атаках по Крымскому мосту был перехвачен, сообщает RT.

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