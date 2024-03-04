Bild: пресс-служба Минобороны ФРГ пользовалась паролем «1234»
Пресс-служба Министерства обороны Германии разместила на своем сайте релиз по ситуации с прослушкой офицеров и защитила его паролем «1234», пишет газета Bild.
При этом отмечается, что защитный пароль был указан в самой публикации под текстом.
Журналисты отметили, что еще неделю назад «это показалось бы шуткой». После скандала с утечкой переговоров офицеров подобное поведение пресс-служба МО ФРГ выглядит «крайне неловко», констатировало издание.
На прошлой неделе в Сети появилась запись разговора немецких офицеров, обсуждавших поставку Украине дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту. Министерство иностранных дел России 4 марта объявило демарш чрезвычайному и полномочному послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru