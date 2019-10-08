СМИ назвали вероятного покупателя российских Су-57

В покупке российских истребителей пятого поколения Су-57 заинтересована Мьянма, пишет журнал Military Watch.

Издание утверждает, что мощности истребителей Су-30, которые были закуплены у России в прошлом году, не достаточно для обороны страны. Поэтому Мьянма намерена заказать у РФ Су-57, которые обладают более привлекательными для обороны характеристиками. Отмечается, что Су-30 могут стать дополнением к покупке Су-57, которые стоят гораздо дороже.

Напомним, экспортный вариант Су-57 пятого поколения был впервые продемонстрирован на земле, на статической площадке в рамках авиасалона МАКС-2019. Позже стало известно, что в России начали разработку истребителей шестого поколения. Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов рассказал НСН, почему у шестого поколения российских истребителей будет беспилотное управление.

