СМИ назвали причину, по которой Макрон получил пощечину от жены
Причиной пощёчины, которую президент Франции Эммануэль Макрон получил от своей жены Бриджит, является ревность. Об этом в эфире радиостанции RTL рассказал французский журналист Флориан Тардиф.
Инцидент произошёл в мае 2025 года, во время визита французского лидера во Вьетнам, напоминает RT. Сам Макрон позже объяснил, что они с женой просто дурачились.
По словам Тардифа, тогда Брижит Макрон приревновала супруга к иранской актрисе Гольшифте Фарахани, с которой президент Франции поддерживал «платонические отношения».
«Брижит Макрон увидела сообщение от... иранской актрисы Гольшифте Фарахани», - сказал журналист, добавив, что это и стало причиной приступа ревности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Бриджит Макрон обращается со своим супругом «крайне скверно», пишут «Известия».
