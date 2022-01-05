Протестующие разграбили оружейный магазин в Алма-Ате
Расположенный в Алма-Ате оружейный магазин «Корган Центр» в своём Instagram заявил, что подвергся нападению протестующих.
В сообщении говорится, что участники беспорядков пытаются вынести всё возможное, а также «вскрыть оружейные склады». При этом охрана спешно покинула магазин, в дозвониться в полицию не удается.
Ранее жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.
По данным Telegram-канала KazTAG, порядка 20 сотрудников Нацгвардии пострадали в результате протестов в Алма-Ате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru