Протестующие разграбили оружейный магазин в Алма-Ате

Расположенный в Алма-Ате оружейный магазин «Корган Центр» в своём Instagram заявил, что подвергся нападению протестующих.

СМИ: в Алма-Ате протестующие отобрали у полиции огнестрельное оружие

В сообщении говорится, что участники беспорядков пытаются вынести всё возможное, а также «вскрыть оружейные склады». При этом охрана спешно покинула магазин, в дозвониться в полицию не удается.

Ранее жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

По данным Telegram-канала KazTAG, порядка 20 сотрудников Нацгвардии пострадали в результате протестов в Алма-Ате.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ОружиеБеспорядкиПротестыКазахстан
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