Протестующие разграбили оружейный магазин в Алма-Ате

В сообщении говорится, что участники беспорядков пытаются вынести всё возможное, а также «вскрыть оружейные склады». При этом охрана спешно покинула магазин, в дозвониться в полицию не удается.

Ранее жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

По данным Telegram-канала KazTAG, порядка 20 сотрудников Нацгвардии пострадали в результате протестов в Алма-Ате.