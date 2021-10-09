СМИ назвали дату встречи делегации США с представителями «Талибана»

По данным агентства, встреча в столице Катара станет первой между сторонами после вывода войск США из Афганистана.

Предполагается, что американская сторона попытается оказать давление на талибов, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию оставшихся в Афганистане граждан США и других государств. Кроме того, США постараются добиться освобождения удерживаемых радикалами американцев.

