США возобновили эвакуацию из Афганистана
Американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США после приостановки из-за обнаружения инфекции кори среди афганцев. Об этом сообщает ТАСС.
О приостановке эвакуации граждан из Афганистана стало известно 10 сентября. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила о выявлении четверых зараженных корью афганцев.
Отмечается, что вакцинация и период ожидания в 21 день завершены. По данным ВС США, страна ожидает принять еще 10-15 тысяч афганцев.
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ). Многие граждане заявили о желании покинуть страну.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- США возобновили эвакуацию из Афганистана
- Мэра Нью-Йорка уличили в использовании бюджетных средств в личных целях
- Не менее четырех человек погибли из-за наводнения в Алабаме
- Еще один человек погиб из-за отравления алкоголем в Оренбуржье
- Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом
- Бастрыкин наградит женщину, которая помогла задержать подравшихся в метро
- Ракова обвиняется в мошенничестве на проекте «Учитель года»
- СМИ: киберпреступники украли данные о санкциях США против России
- Суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову
- Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru