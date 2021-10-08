США возобновили эвакуацию из Афганистана

Американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США после приостановки из-за обнаружения инфекции кори среди афганцев. Об этом сообщает ТАСС.

О приостановке эвакуации граждан из Афганистана стало известно 10 сентября. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила о выявлении четверых зараженных корью афганцев.

Отмечается, что вакцинация и период ожидания в 21 день завершены. По данным ВС США, страна ожидает принять еще 10-15 тысяч афганцев.



США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ). Многие граждане заявили о желании покинуть страну.

