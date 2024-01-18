СМИ: НАТО отработает начало третьей мировой войны

Согласно сценарию учений, на одну из стран НАТО нападет вымышленный противник по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией, говорится в статье.

В учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов альянса, а также Швеции, которая находится в процессе вступления в НАТО.



