СМИ: НАТО отработает начало третьей мировой войны

НАТО проведет имитирующие начало третьей мировой войны учения, пишет испанское издание АВС.

В Казахстане пройдут военные учения с участием стран Средней Азии

Согласно сценарию учений, на одну из стран НАТО нападет вымышленный противник по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией, говорится в статье.

В учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов альянса, а также Швеции, которая находится в процессе вступления в НАТО.


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ФОТО: РИА Новости
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