СМИ: НАТО отработает начало третьей мировой войны
18 января 202417:12
НАТО проведет имитирующие начало третьей мировой войны учения, пишет испанское издание АВС.
Согласно сценарию учений, на одну из стран НАТО нападет вымышленный противник по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией, говорится в статье.
В учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов альянса, а также Швеции, которая находится в процессе вступления в НАТО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru