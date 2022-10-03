СМИ: НАТО опасается из-за российских «Посейдонов»

По данным издания, в отчете спецслужб речь идет о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород» в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника. В статье говорится, что «Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах, так как «Посейдон» спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.

Ранее атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» была передана Военно-морскому флоту России. «Посейдон» способен доставлять ядерный боеприпас к берегам противника.

