СМИ: НАТО опасается из-за российских «Посейдонов»
Разведка Североатлантического альянса предупредила командование блока о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», сообщает итальянская Repubblica.
По данным издания, в отчете спецслужб речь идет о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород» в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника. В статье говорится, что «Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.
Имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах, так как «Посейдон» спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.
Ранее атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» была передана Военно-морскому флоту России. «Посейдон» способен доставлять ядерный боеприпас к берегам противника.
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