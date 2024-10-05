Отмечается, что для управления и поддержки этих войск число боевых корпусов должно увеличиться с шести до 15, а штаб-квартир дивизий - с 24 до 38.



Сообщается также о планах альянса в связи с «российской угрозой» увеличить число подразделений ПВО в пять раз - с 293 до 1467.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может быть вынуждена отказаться от территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

