СМИ: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях Североатлантического альянса Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники.
Согласно данным, ядерные учения пройдут в октябре. Уточняется, что двухнедельные учения по отработке применения ядерного оружия начнутся 14 октября в воздушном пространстве Дании, Великобритании и Нидерландов.
В издании подчеркнули, что Финляндия уже участвует в рабочих группах альянса по ядерному сдерживанию и не вводила ограничений на участие в таких учениях.
В апреле прошлого года Финляндия стала членом НАТО. Российский лидер Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявлял, что присоединение страны к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц
- Губернатор Смирнов: Российские военные приступили к разминированию Курской области
- СМИ: Офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова и Умерова
- Росгвардия сбила рядом с ЗАЭС украинский беспилотник
- Двое мирных жителей получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе
- Хинштейн: Творчество музыкантов-иноагентов запрещать не планируется
- СМИ: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
- «Вовка, завязывай с юмором»: Винокур рассказал, что Добрынин советовал ему петь
- Лукашенко: Моя главная задача - не допустить втягивания Белоруссии в войну
- Председателя диссертационного совета вуза в Воронеже отправили в СИЗО за взятки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru