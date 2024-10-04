СМИ: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО

Финляндия в этом году впервые примет участие в ядерных учениях Североатлантического альянса Steadfast Noon, сообщила газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники.

Согласно данным, ядерные учения пройдут в октябре. Уточняется, что двухнедельные учения по отработке применения ядерного оружия начнутся 14 октября в воздушном пространстве Дании, Великобритании и Нидерландов.

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В издании подчеркнули, что Финляндия уже участвует в рабочих группах альянса по ядерному сдерживанию и не вводила ограничений на участие в таких учениях.

В апреле прошлого года Финляндия стала членом НАТО. Российский лидер Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявлял, что присоединение страны к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияНАТОФинляндия

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