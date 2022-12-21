СМИ: НАТО дорого заплатит за передачу Киеву систем Patriot

США должны как следует подумать, прежде чем передать Украине системы ПВО Patriot. Об этом в статье для издания The Guardian заявил старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг.

СМИ: В США заявили о нехватке комплексов Patriot для поставок Киеву

Автор статьи считает, что отправка Киеву комплексов Patriot чревата для Североатлантического альянса долгосрочными трудностями. Так, западные страны подрывают свою позицию перед Пекином, поскольку запасы Patriot сильно ограничены. При этом, утверждает Уотлинг, расход боеприпасов военнослужащими ВСУ превышает существующие запасы, а стволы орудий изнашиваются быстрее, чем их можно заменить.

По мнению автора, опустошение запасов оборонной промышленности Североатлантического альянса не дает НАТО возможности оказывать поддержку продолжительным высокоинтенсивным военным операциям. В случае с Patriot задача усложняется, так как на изготовление высокоточного оружия нужно гораздо больше времени, чем на производство неуправляемых артснарядов.

Аналитик призвал Вашингтон и его союзников тщательно сбалансировать поддержку Киева, учитывая потребности своей безопасности. В заключение Уотлинг отметил, что войска ВСУ должны понимать ограниченность арсенала боеприпасов и наносить удары лишь по приоритетным целям.

Ранее сообщалось, что власти США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках пакета военной помощи на $1,8 млрд. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ПомощьУкраинаНАТОСШАПВО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры