СМИ: на Западе в скором времени повторится «китайский шок»
На Западе в скором времени повторится «китайский шок», сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, речь идет о наплыве дешевых товаров, произведенных КНР Китае, которые представляют угрозу собственным экономикам стран. Первый такой «шок» произошел в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда рынки Запада оказались заполнены китайским импортом. Тогда это помогло Пккину сдержать инфляцию, однако привело к закрытию многих предприятий в Европе, которые не выдержали конкуренцию с дешевыми товарами. Только США с 1999 по 2011 годы без работы остались более 2 млн человек, большая часть из которых занятых в производстве мебели, игрушек и одежды.
Как говорится в статье, для ускорения роста своей экономики китайские власти приняли решение об удвоении объемов продукции, поставляемой на мировые рынки. Предприятия Китая уже начали производить автомобили, технику и бытовую электронику в большем количестве. Избыток товаров пойдет за рубеж.
Ранее стало известно, что США к 2037 году уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru