СМИ: на упавшем в США самолете находилась семья спонсора Трампа

По данным газеты, самолет начал стремительно падать с высоты шесть тысяч метров. На борту находились дочь и внучка главы компании Джона Румпеля. Выживших нет.

Журналисты отметили, что Румпель перевел в фонд Трампа сотни тысяч долларов. Супруга бизнесмена Барбара имеет прямые связи с офисом экс-президента.

Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнется в марте 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

