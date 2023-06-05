СМИ: на упавшем в США самолете находилась семья спонсора Трампа

Рухнувший в США бизнес-джет принадлежал компании из Флориды Encore Motors of Melbourne, руководство которой последние годы спонсировало Республиканскую партию и экс-президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

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По данным газеты, самолет начал стремительно падать с высоты шесть тысяч метров. На борту находились дочь и внучка главы компании Джона Румпеля. Выживших нет.

Журналисты отметили, что Румпель перевел в фонд Трампа сотни тысяч долларов. Супруга бизнесмена Барбара имеет прямые связи с офисом экс-президента.

Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнется в марте 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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