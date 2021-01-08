СМИ: На Украине завели дело по факту «тайной вакцинации» чиновников от COVID-19
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) завело дело о нелегальной вакцинации чиновников от коронавируса препаратом BioNTech/Pfizer, сообщает «Страна.UA».
По данным издания, в настоящее время следователи «собирают информацию и опрашивают свидетелей». Таким образом ГБР отреагировало на появившиеся в украинских СМИ публикации о прошедшей в Киеве тайной вакцинации от COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить информацию о якобы контрабанде вакцины. Глава государства пообещал виновным «максимально жёсткое» наказание, если подтвердятся сообщения о тайном ввозе вакцины.
Ранее украинские журналисты сообщили о том, что около десяти депутатов Верховной рады, а также бизнесмены и чиновники высшего ранга «подпольно» вакцинировались препаратом BioNTech/Pfizer, заплатив за два укола до трёх тысяч евро. Издания напомнили, что на данный момент официально на Украину ни одна вакцина не завозится.
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