СМИ: на Украине возбудили дело против Байдена

Ранее Деркач обнародовал несколько записей телефонных разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и нынешнего президенты США Джо Байдена, которые были сделаны после победы на президентских выборах в США в 2016 году Дональда Трампа.

По его словам, уже после выборов президента в США Порошенко и Байден регулярно созванивались. В частности, в одном из разговоров Байден уверял Порошенко, что имеет влияние на переходную администрацию в то время новоизбранного президента Дональда Трампа и обещал проинформировать ее о ситуации на Украине.

