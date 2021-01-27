СМИ: на Украине возбудили дело против Байдена

Два уголовных дела возбудили на Украине в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко и президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.

Как рассказал агентству адвокат Порошенко Игорь Головань, дела связаны с вмешательства в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена в бытность их президентом Украины и вице-президентом США соответственно. Дела возбуждены 22 января по заявлению внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.

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Ранее Деркач обнародовал несколько записей телефонных разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и нынешнего президенты США Джо Байдена, которые были сделаны после победы на президентских выборах в США в 2016 году Дональда Трампа.

По его словам, уже после выборов президента в США Порошенко и Байден регулярно созванивались. В частности, в одном из разговоров Байден уверял Порошенко, что имеет влияние на переходную администрацию в то время новоизбранного президента Дональда Трампа и обещал проинформировать ее о ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДжо Байден
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