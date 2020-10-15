Трамп призвал Байдена рассказать о своем участии в бизнесе семьи
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден должен раскрыть всю информацию о его участии в бизнесе семьи, передает «Интерфакс».
«Джо Байден должен немедленно обнародовать все электронные письма, встречи, телефонные звонки, стенограммы и записи, связанные с его участием в деловых сделках его семьи и использовании влияния по всему миру, в том числе в Китае и России», - заявил Трамп перед своими сторонниками во время предвыборного митинга в Айове.
Ранее Трамп обвинил своего соперника по президентской гонке во лжи избирателям и назвал его коррумпированным политиком, а предыдущую президентскую администрацию, возглавляемую президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом – самой коррумпированой.
New York Post утверждала, что Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Байден добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, так как он расследовал дело, связанное с Burisma, где работал сын Байдена Хантер. Сам Байден отрицал встречи с Пожарским, а Шоркина считал коррумпированным чиновником.
Также, по словам Трампа, Байден обманывал избирателей, утверждая, что не обсуждал с сыном Хантером его деятельность в украинской компании Burisma. При этом Хантер Байден получал в ней не менее $50 тыс. в месяц, не имея опыта управления компаниями и не имея профессиональных компетенций в энергетике. Трамп предположил, что сыну Байдена платили такие деньги за доступ к его отцу, занимавшему в то время пост вице-президента.
Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал несколько записей телефонных разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена, которые были сделаны после победы на выборах в 2016 году Дональда Трампа.
По его словам, уже после выборов президента в США Порошенко и Байден регулярно созванивались. В частности, в одном из разговоров Байден уверял Порошенко, что имеет влияние на переходную администрацию в то время новоизбранного президента Дональда Трампа и обещал проинформировать ее о ситуации на Украине.
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