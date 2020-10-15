Трамп призвал Байдена рассказать о своем участии в бизнесе семьи

Ранее Трамп обвинил своего соперника по президентской гонке во лжи избирателям и назвал его коррумпированным политиком, а предыдущую президентскую администрацию, возглавляемую президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом – самой коррумпированой.

New York Post утверждала, что Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Байден добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, так как он расследовал дело, связанное с Burisma, где работал сын Байдена Хантер. Сам Байден отрицал встречи с Пожарским, а Шоркина считал коррумпированным чиновником.

Также, по словам Трампа, Байден обманывал избирателей, утверждая, что не обсуждал с сыном Хантером его деятельность в украинской компании Burisma. При этом Хантер Байден получал в ней не менее $50 тыс. в месяц, не имея опыта управления компаниями и не имея профессиональных компетенций в энергетике. Трамп предположил, что сыну Байдена платили такие деньги за доступ к его отцу, занимавшему в то время пост вице-президента.