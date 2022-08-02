СМИ: На Тайвань прибудет делегация США из шести человек во главе с Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань с делегацией из пяти человек. Об этом пишет China Times.
По данным газеты, политик и пять членов палаты представителей от Демократической партии США могут прибыть в аэропорт Тайбэя вечером во вторник, около 21:00 - 22:00 по местному времени (16:00 - 17:00 мск).
Отмечается, что после вылета из Малайзии спецборт Пелоси направится в сторону воздушного пространства к востоку от тайваньского побережья и войдет в опознавательную зону противовоздушной обороны острова с севера, пишет Газета.ру.
Ранее в Китае допустили, что могут выпустить снаряды близ самолета Пелоси, если та все же решит отправиться на Тайвань и окажется в зоне проведения учений КНР в Южно-Китайском море. По данным китайского эксперта Фу Цяньшао, армия готова «принять меры для вытеснения, перехвата, сопровождения и отправки радиопредупреждения», а при отсутствии реакции — выпустить снаряды по диагонали перед бортом, пишет «Свободная пресса».
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