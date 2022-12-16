СМИ: на самом деле Америкой правит команда Байдена

На самом деле США руководит не нынешний президент Джо Байден, сообщил телеведущий Fox News Грег Гатфилд.

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По-настоящему руководит страной команда Байдена, а не он сам, так как глава Белого дома попал под влияние молодого окружения из-за своего здоровья и возраста.

Из-за своего состояния Байден не способен координировать работу американского правительства. Поэтому этим приходится заниматься молодой команде лидера страны, отметил телеведущий.

Ранее президент США попал в неловкую ситуацию на празднике в штате Вирджиния. У детского велосипеда, на котором глава государства решил в шутку прокатиться, отвалился руль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАПрезидент СШАДжо Байден
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